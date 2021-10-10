Археологи нашли самый древний туалет

Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли туалет, возраст которого составляет более 2700 лет, что делает его одним из самых древних в мире.

Вырезанный из известняка туалет специалисты обнаружили в небольшом помещении прямоугольной формы, которое было частью просторного особняка с видом на Старый город. Под туалетом находился глубокий септик, передает CTV News.

Археологи отмечают, что в древности отдельные ванные комнаты были роскошью. Позволить себе их могли только состоятельные люди. На сегодня ученые нашли только несколько подобных сооружений.

В септике специалисты обнаружили кости животных и керамику. Все это в дальнейшем позволит ученым узнать, какой образ жизни вели люди, жившие в Иерусалиме почти три тысячи лет. В частности, благодаря находке специалисты уточнят рацион древних обитателей территории.