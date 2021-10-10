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Появилась новая теория происхождения коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Коронавирус Sars-Cov-2 мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, заразившегося родственным вирусом в 2012 году, предположили американские ученые.

Согласно данным Bioscience Resource Project, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь.

Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев. Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19, пишет Telegraph.

По мнению исследователей, вирус может совершать «эволюционные скачки» и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека. Скорее всего, в организме зараженного шахтера произошли сотни мутаций.

Известно, что образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19. По мнению американских специалистов, произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от заболевших шахтеров в 2012 году.

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Технологии #Наука #Новости COVID19
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jeryakob

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Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Nik3316

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