Самолет с парашютистами разбился в Татарстане

Самолет L-410 с парашютистами на борту разбился в Татарстане, сообщает региональное управление МЧС.

На борту находились 23 человека. Спасатели вытащили из самолета семь выживших пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, 16 человек погибли.

«В 09.23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинске», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается также, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба.

L410 — двухмоторный самолет для региональных линий чехословацкого производства. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.