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Cкрытую функцию нашли в смартфонах Samsung

Источник:
Газета.Ру
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Фото: © Samsung

Компания Samsung устанавливает на смартфоны Galaxy Z Flip3 специальные датчики, которые фиксируют все случаи падения устройства, выяснили инсайдеры.

Датчик на телефонах считывает ускорение, возникающее при свободном падении. Планкой свободного падения установлена высота в один метр. Если датчик срабатывает, то такая информация может стать причиной отказа в гарантийном ремонте Z Flip3.

Эксперты отмечают, что даже бросок Galaxy Z Flip3 на кровать или диван может привести к тому, что при последующей поломке пользователю откажут в гарантийном ремонте смартфона, опираясь на показания датчика.

Galaxy Z Flip3 — самый дорогой смартфон Samsung в премиальной линейке, его цена начинается от 160 тысяч рублей. Главным отличием гаджета является необычный форм-фактор, его можно складывать и раскладывать наподобие классических раскладушек.

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Технологии #Смартфоны
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