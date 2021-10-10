Rockstar переиздаст классические GTA

Компания Rockstar анонсировала выход обновленных версий классических частей Grand Theft Auto. В сборник Grand Theft Auto: The Trilogy войдут GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Ожидается, что переиздание игр с улучшенной графикой и геймплеем выйдет до конца 2021 года на персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Точная дата релиза будет объявлена позднее.

Переиздание включает в себя все обновления, графические улучшения и различные оптимизации. Классический внешний вид оригиналов разработчики собираются сохранить, поэтому графику переработают не слишком глубоко.

В дальнейшем переиздание GTA выпустят на iOS и Android, они станут доступны в первой половине 2022 года. В ближайшее время из магазинов исчезнут оригинальные версии игр. Отмечается, что выход ремастеров приурочен к 20-летию GTA 3.