НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Rockstar переиздаст классические GTA

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Фото: Bananinha God / Attribution License

Компания Rockstar анонсировала выход обновленных версий классических частей Grand Theft Auto. В сборник Grand Theft Auto: The Trilogy войдут GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Ожидается, что переиздание игр с улучшенной графикой и геймплеем выйдет до конца 2021 года на персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Точная дата релиза будет объявлена позднее.

Переиздание включает в себя все обновления, графические улучшения и различные оптимизации. Классический внешний вид оригиналов разработчики собираются сохранить, поэтому графику переработают не слишком глубоко.

В дальнейшем переиздание GTA выпустят на iOS и Android, они станут доступны в первой половине 2022 года. В ближайшее время из магазинов исчезнут оригинальные версии игр. Отмечается, что выход ремастеров приурочен к 20-летию GTA 3.

Еще по теме
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Вышла игра Far Cry 6
Олимпиада для геймеров: стартовал главный турнир в мире киберспорта
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 9 градусов придут в Новосибирскую область
Кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске
Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Состоялся релиз скандальной игры Succubus
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Uynachalnica

22-года, только высшее получила (если получила) и сразу министр!

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
Sibnet.Ru