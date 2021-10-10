Канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала

Канцлер Австрии Себастьян Курц покинул свой пост на фоне начатого против него скандального расследования по обвинению в коррупции.

«Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александра Шалленберга в качестве нового руководителя правительства», — цитирует Курца Kronen Zeitung.

Ранее прокуратура Австрии подтвердила, что начала расследование в отношении Себастьяна Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. В кабинетах Австрийской народной партии прошли обыски.

Политика подозревают в подкупе австрийской газеты Osterreich ради публикации опросов с положительными откликами о правящей партии. Данные опросов не маркировались как рекламные объявления, при этом их результаты фактически подтасовывались.

Себастьян Курц возглавил правительство Австрии 18 декабря 2017 года. После отставки с поста канцлера он останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.