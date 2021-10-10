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Цифровые подписи россиян интегрируют в SIM-карты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рабочая группа Минцифры разработает механизм внедрения усиленных квалифицированных электронных подписей в SIM-карты россиян. В перспективе это позволит полностью избавиться от необходимости в физических подписях документов.

Помимо представителей власти в рабочую группу входят представители ФСБ, операторов связи, научных организаций, пишут «Ведомости». Сейчас обсуждается архитектура решения, сроки внедрения, требования к разработчику.

Эксперты полагают, что использование такой технологии целесообразно при проведении наиболее критических и рискованных операций. Усиленная квалифицированная подпись во всех случаях приравнивается к бумажному документу с настоящей подписью.

Такую подпись можно использовать при получении банковских услуг, юридически значимом электронном документообороте, заключении сделок и других типов операций, связанных с финансами и недвижимостью.

SIM-карта с интегрированной электронной подписью отличается от обыкновенной «симки» использованием российских криптографических алгоритмов. На сегодня SIM-карты нового типа уже разрабатывает Институт точной механики и вычислительной техники РАН.

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Технологии #Гаджеты #Софт
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