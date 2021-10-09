Экстрасенсы раскрыли тайны Эвелины Бледанс по ее кровати

Экстрасенсы рассказали некоторые подробности личной жизни актрисы Эвелины Бледанс, которые она скрывала от общественности. Тайны были раскрыты в шоу «Битва экстрасенсов».

В новом задании «Битвы» экстрасенсы должны были рассказать о человеке по его кровати. Для этого Бледанс привезла постели из своего загородного дома в съемочный павильон. Участники «Битвы» не видели хозяина кровати, но смогли определить некоторые подробности, которые Бледанс нигде ранее не озвучивала.

Ведьма Линда Хевард-Миллс точно описала ее четвертого мужа, о котором актриса не распространяется. Оказывается Бледанс замужем за человеком из творческой среды, который ведет активный образ жизни в свои 50 лет.

Неожиданно проявил себя шаман Эрдэнэсан. Он сказал, что у хозяйки кровати был выкидыш и показал предмет, который к этому привел. По словам Бледанс, около 30 лет назад она была беременна и на сроке примерно пяти месяцев на нее напали с ножом. Бандиты серьезных травм актрисе не нанесли, но из-за сильного испуга и стресса у нее случился выкидыш.

Главные тайны раскрыл колдун Максим Левин. Он сказал, что она крепко спит, засыпает на боку и принимает снотворное. Во сне ей часто снится мама. Бледанс подствердила каждое слово, отметив, что это она знает только она.

Также Левин рассказал об отношения актрисы с мамой, задев ее за живое. Как выяснилось, Бледанс переживает за то, что во время смертельной болезни не была рядом, потому что постоянно работала.

«Просто рассказ про меня, что я чувствую и переживаю», — отметила она работу Максима Левина.