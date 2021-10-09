Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»

Лидерами второго выпуска шоу «Ледниковый период» снова стала пара актера Кирилла Зайцева и фигуристки Оксана Домнина, но на этот раз они получили высшую оценку — 12.00.

Зайцев и Домнина исполнили на льду страстное танго. По сюжету номера, герои приходят в магазин. Пока девушка выбирает наряды, ее возлюбленный отстраненно погружен в смартфон. Домнину начинает это раздражать, и она разбивает телефон Зайцева. Затем участники начинают свой танец.

Во втором выпуске, кроме постоянных членов жюри Татьяны Тарасовой, Татьяны Навки и Максима Транькова, судили участников блогер Дава и певец Дмитрий Маликов. Все судьи поставили высшие оценки за технику и артистизм. В итоге пара Зайцева и Домниной получили 12 баллов.

«Я даже не знаю, к чему еще стремиться этой паре, что еще нужно такого сделать. Ждем от вас чего-то такого, чего не было раньше», — сказала участникам Навка.

Кирилл Зайцев признался после выступления, что не думал об оценках, а хотел передать суть номера. Он обрадовался, что судьи поняли и оценили их выступление. «Будем искать, чем удивлять», — заключил актер.

Высокие оценки также во втором выпуске получили пары актрисы Дарьи Мельниковой с Максимом Марининым, актера Федора Федотова с Татьяной Волосожар и певца Никиты Преснякова с Натальей Забияко. Все участники получили по 11.96 балла. Хуже всех вновь стала ведущая Ксения Бородина с Дмитрием Соловьевым, а также актриса Аглая Шиловская и Максим Шабалин. У них по 11.58 балла.