НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
457 0
Фото: © пресс-служба Первого канала

Лидерами второго выпуска шоу «Ледниковый период» снова стала пара актера Кирилла Зайцева и фигуристки Оксана Домнина, но на этот раз они получили высшую оценку — 12.00.

Зайцев и Домнина исполнили на льду страстное танго. По сюжету номера, герои приходят в магазин. Пока девушка выбирает наряды, ее возлюбленный отстраненно погружен в смартфон. Домнину начинает это раздражать, и она разбивает телефон Зайцева. Затем участники начинают свой танец.

Во втором выпуске, кроме постоянных членов жюри Татьяны Тарасовой, Татьяны Навки и Максима Транькова, судили участников блогер Дава и певец Дмитрий Маликов. Все судьи поставили высшие оценки за технику и артистизм. В итоге пара Зайцева и Домниной получили 12 баллов.

«Я даже не знаю, к чему еще стремиться этой паре, что еще нужно такого сделать. Ждем от вас чего-то такого, чего не было раньше», — сказала участникам Навка.

Кирилл Зайцев признался после выступления, что не думал об оценках, а хотел передать суть номера. Он обрадовался, что судьи поняли и оценили их выступление. «Будем искать, чем удивлять», — заключил актер.

Высокие оценки также во втором выпуске получили пары актрисы Дарьи Мельниковой с Максимом Марининым, актера Федора Федотова с Татьяной Волосожар и певца Никиты Преснякова с Натальей Забияко. Все участники получили по 11.96 балла. Хуже всех вновь стала ведущая Ксения Бородина с Дмитрием Соловьевым, а также актриса Аглая Шиловская и Максим Шабалин. У них по 11.58 балла.

Еще по теме
Экстрасенсы раскрыли тайны Эвелины Бледанс по ее кровати
Пропажу молодого парня и тайну звезды раскроют в «Битве экстрасенсов»
Девушка перепела «Нас не догонят» t.A.T.u на «Голосе 10»
Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске
Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Состоялся релиз скандальной игры Succubus
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Google выпустила Android 12
Обсуждение (0)
Топ комментариев

jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...
Sibnet.Ru