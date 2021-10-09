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Размер максимального пособия по безработице поднимут в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство планирует в 2022 году увеличить максимальный размер пособия по безработице до 12 792 рублей, проект постановления правительства представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

В Минтруде ТАСС уточнили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а во вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.

«Напомним, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Оно призвано заместить заработок на период поиска работы. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия", - добавили в ведомстве.

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