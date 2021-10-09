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Кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Три павильона быстрого питания и еще три отдельно стоящих летних кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске в субботу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар начался около 12 часов дня по местному времени. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горели одноэтажные сооружения, шел густой черный дым.

Людей в зданиях не было, но пожарные эвакуировали два газовых баллона из горящих помещений.

По информации регионального управления МЧС на территории, где произошел пожар, располагается три отдельно стоящих здания под одной общей металлической кровлей. Всего горело три павильона быстрого питания, а также три отдельно стоящих летних кафе. Общая площадь пожара составила 198 квадратных метра.

По завершению всех необходимых работ дознаватели МЧС России установят причину пожара. Всего на тушение пожара привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Gunja

Тогда надо ещё число умерших подсчитывать по другому, так глядишь и окажется что нас 500 мтллионов населения.

corrector

Нашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...
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