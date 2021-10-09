Три павильона быстрого питания и еще три отдельно стоящих летних кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске в субботу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар начался около 12 часов дня по местному времени. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горели одноэтажные сооружения, шел густой черный дым.

Людей в зданиях не было, но пожарные эвакуировали два газовых баллона из горящих помещений.

По информации регионального управления МЧС на территории, где произошел пожар, располагается три отдельно стоящих здания под одной общей металлической кровлей. Всего горело три павильона быстрого питания, а также три отдельно стоящих летних кафе. Общая площадь пожара составила 198 квадратных метра.

По завершению всех необходимых работ дознаватели МЧС России установят причину пожара. Всего на тушение пожара привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники.