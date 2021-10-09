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Нарколог опроверг миф о безопасной дозе алкоголя

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Безопасной дозы алкоголя не существует, но есть уcловная «норма» для взрослых людей — две стандартные порции алкоголя в день, рассказал психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов.

«По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешён и доступен, а информации о его вреде слишком мало. Это создаёт иллюзию относительной безопасности алкоголя для здоровья человека», — отмечает врач в беседе с «Прайм».

Стандартная порция — это 10 граммов чистого алкоголя. Один бокал вина (140 миллилитров) — это примерно 13 граммов чистого спирта, одна рюмка крепкого алкоголя (40 миллилитров) — 12,5 граммов. Но и эту дозу нельзя назвать безопасной, можно лишь говорить о том, что употребление алкоголя в этих количествах будет приносить меньший вред, пояснил Абдрашитов.

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Есть исследования о том, что люди, употребляющие алкоголь в небольших количествах имеют меньший риск развития болезней сердца, сахарного диабета. Однако в реальной жизни часто очень сложно контролировать количество принятого алкоголя и можно легко стать его заложником, заработав алкогольную зависимость, которая на сегодняшний день крайне сложно поддается лечению.

«Я почти уверен, что никто из нас не принимает алкоголь в лечебных целях — мы преследуем совершенно другие эффекты», — отметил нарколог.

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Топ комментариев

jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Gunja

Тогда надо ещё число умерших подсчитывать по другому, так глядишь и окажется что нас 500 мтллионов населения.

corrector

Нашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...
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