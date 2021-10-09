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Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, говорится в сообщении Госдепа.

«Нуланд встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — цитирует ТАСС сообщение Госдепа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила договоренность о поездке в период 11-13 октября Нуланд в Москву по просьбе американской стороны. Она добавила, что в Москве запланированы переговоры замгоссекретаря в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах.

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.

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