Раскрыт облик первой российской сверхлегкой космической ракеты

Минобороны России представило технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут»

Новую ракету планируется запускать с космодрома Плесецк. Предполагается, что она будет двух типов: одноразовой и многоразовой, с возвращением на крыльях, приводит РИА Новости материалы Минобороны.

Стартовая масса одноразовой ракеты составит 23,6 тонны. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту (200 километров) 584 килограмма груза, а на геостационарную — 84 килограмма. Многоразовая ракета будет тяжелее — 25 тонн. На околоземную орбиту она сможет доставить 398 килограммов груза, на геостационарную — 60 килограммов.

В качестве топлива планируется использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (он получил название «апогейный модуль»).

Первый пуск обоих типов носителей намечен на 2024 год.