Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года, говорится в сообщении Белого дома.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года Муратову и Рессе за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

«Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России с заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам», — цитирует ТАСС поздравление Байдена.

По словам президента США, «они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности». «Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — заявил Байден.

«За свою приверженность основным принципам свободной прессы - принципам, которые необходимы для здоровой демократии, - они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег», — отметил американский лидер.