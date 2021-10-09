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Сотрудников посольства США заподозрили в краже у россиянина

Источник:
ТАСС
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Фото: Dzerod

Российская сторона направила в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», — сообщили ТАСС в МИД.

В пятницу глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами.

Полицейским удалось установить троих подозреваемых в совершении преступления, ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

Потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов рассказал, что у него похитили рюкзак. «Кроме наличности, там [в рюкзаке] были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», — сказал он.

Мужчина также рассказал, что оставил рюкзак под барной стойкой и периодически контролировал его. «Собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу, а рюкзака нет», — добавил он.

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