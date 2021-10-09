Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову

Ведущая Ксения Собчак сняла пародию на актрису Юлию Пересильд, которая отправилась на МКС для съемок фильма «Вызов». Идеей пародии стало заражение вирусом «Терешкова».

Свое мнение о первом космическом фильме Собчак показала в сюжете выпуска «Осторожно! Новости». Ведущая изобразила Пересильд, которая жалуется, что плохо себя чувствует, будто заразилась каким-то вирусом.

Затем показано перевоплощение Пересильд в Валентину Терешкову, женщину, которая впервые побывала в космосе, а сейчас является депутатом Госдумы. Собчак изобразила, будто актриса с каждым днем меняет свое мнение о фильме и просит добавить в фильм слова благодарности президенту России Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и другим чиновникам.

В целом Ксения Собчак сказала, что гордится тем событием, что Россия первая в мире снимет фильм в космосе.

Съемки фильма с рабочим название «Вызов» будут проходить на МКС в течение 12 дней. Запланировано, что 17 сентября съемочная группа вернется на Землю с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким.