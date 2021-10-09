Пропажу молодого парня и тайну звезды раскроют в «Битве экстрасенсов»

Новый выпуск шоу «Битва экстрасенсов» преподнесет участникам два задания — раскрыть таинственное исчезновение 19-летнего парня и угадать знаменитость по ее постели, сообщила пресс-служба ТНТ.

В прошлом выпуске «Битвы экстрасенсов» худшим стал казахский маг Ержан Омербай. Он покинул проект. А белый конверт получили сразу два экстрасенса — колдун Максим Левин и ведьма Линда Хевард-Миллс.

Задания

Первым испытанием нового выпуска станет эмоционально тяжелое задание, в котором экстрасенсы расследуют пропажу 19-летнего парня.

Максим Белов вышел из дома на минутку и больше его не видели. Спустя три недели на окраине города было найдено тело неизвестного мужчины. Сотрудники полиции уверены, что это пропавший парень.

Близкие Максима считают, что труп не имеет ничего общего с их родным человеком. И даже экспертиза ДНК не дает стопроцентного ответа, своего ли ребёнка похоронила мать. Убитая горем женщина до сих пор ждёт сына домой и обращается к экстрасенсам в надежде узнать правду. Экстрасенсам нужно будет раскрыть подробности исчезновения молодого человека.

Во втором испытании маги и колдуны окажутся в постели у звезды. Их задача — максимально подробно рассказать о человеке, используя личные вещи, в данном случае кровать. Открыться экстрасенсам и зрителям отважилась знаменитость, которая предоставила для испытания своё спальное место и не подозревала, сколько секретов и интимных моментов могут стать публичными.

Новый выпуск «Битвы экстрасенсов» выйдет субботу в 19.30 на ТНТ.