Instagram, Facebook и WhatsApp «упали» второй раз за неделю

Массовый сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp зарегистрирован по всему миру в пятницу, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы пользователей стали поступать около 22.00 по московскому времени.

В основном пользователи жалуются на невозможность опубликовать посты и обновить ленту. Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

Предыдущий масштабный сбой в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram произошел 4 октября. Тогда ресурсы были недоступны для пользователей несколько часов.