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Instagram, Facebook и WhatsApp «упали» второй раз за неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Массовый сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp зарегистрирован по всему миру в пятницу, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы пользователей стали поступать около 22.00 по московскому времени.

В основном пользователи жалуются на невозможность опубликовать посты и обновить ленту. Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

Предыдущий масштабный сбой в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram произошел 4 октября. Тогда ресурсы были недоступны для пользователей несколько часов.

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Технологии #Соцсети
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Топ комментариев

Oskar271

А сами Крымчани, хотят обратно, у них спросить не пробовали

jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

corrector

Нашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...

paramedic

Самое смешное, что этот договор нам никуда не уперся.
Sibnet.Ru