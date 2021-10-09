Instagram, Facebook и WhatsApp «упали» второй раз за неделю

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Массовый сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp зарегистрирован по всему миру в пятницу, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы пользователей стали поступать около 22.00 по московскому времени.
В основном пользователи жалуются на невозможность опубликовать посты и обновить ленту. Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.
Предыдущий масштабный сбой в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram произошел 4 октября. Тогда ресурсы были недоступны для пользователей несколько часов.
Oskar271А сами Крымчани, хотят обратно, у них спросить не пробовали
jeryakobмелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...
correctorНашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...
paramedicСамое смешное, что этот договор нам никуда не уперся.