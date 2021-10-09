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Девушка перепела «Нас не догонят» t.A.T.u на «Голосе 10»

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка из Саратова Надежда Точилкина исполнила песню группы t.A.Tu «Нас не догонят» в своеобразной манере, но не произвела впечатление на жюри «Голоса».

«Ты боец», — отметила Пелагея. «За смелость нужно ставить хорошую оценку», — сказал Александр Градский.

Пелагея сказала Точилкиной, что репертуар группы t.A.Tu только на первый взгляд легкий, но на самом деле исполнить его чрезвычайно непросто. А орать в песне — чревато потерей голоса.

Градский посчитал, что Точилкина сделала из песни «ерудну» и никто кроме Юли Волковой и Лены Катиной больше не справлялся с этой композицией.

Несмотря на критику Градского, остальные наставники поблагодарили девушку за смелость и пожелали ей дальше заниматься музыкой.

Надежда Точилкина с достоинством покинула «Голос», не пройдя слепые прослушивания. «Скажу одно, этот проект навсегда меня изменил», — написала певица в Instagram перед выходом эфира.

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Топ комментариев

jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Oskar271

А сами Крымчани, хотят обратно, у них спросить не пробовали

corrector

Нашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...

paramedic

Самое смешное, что этот договор нам никуда не уперся.
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