Девушка перепела «Нас не догонят» t.A.T.u на «Голосе 10»

Девушка из Саратова Надежда Точилкина исполнила песню группы t.A.Tu «Нас не догонят» в своеобразной манере, но не произвела впечатление на жюри «Голоса».

«Ты боец», — отметила Пелагея. «За смелость нужно ставить хорошую оценку», — сказал Александр Градский.

Пелагея сказала Точилкиной, что репертуар группы t.A.Tu только на первый взгляд легкий, но на самом деле исполнить его чрезвычайно непросто. А орать в песне — чревато потерей голоса.

Градский посчитал, что Точилкина сделала из песни «ерудну» и никто кроме Юли Волковой и Лены Катиной больше не справлялся с этой композицией.

Несмотря на критику Градского, остальные наставники поблагодарили девушку за смелость и пожелали ей дальше заниматься музыкой.

Надежда Точилкина с достоинством покинула «Голос», не пройдя слепые прослушивания. «Скажу одно, этот проект навсегда меня изменил», — написала певица в Instagram перед выходом эфира.