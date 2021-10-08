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Звездный «дождь» прольется над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Звездопад Дракониды достигнет пика активности в пятницу вечером, его можно будет наблюдать после 22.00, сообщается на сайте московского планетария.

Отмечается, что в 2021 году условия наблюдения Драконид — благоприятные. 6 октября Луна прошла новолуние и лунный свет в ночь максимума будет создавать минимальные помехи в наблюдениях метеоров.

Согласно прогнозам Международной метеорной организации, ожидается от пяти до 15 метеоров в час. При этом нередко при наблюдении потока бывают экстремальные всплески — до 100-400 метеоров в час.

Наблюдать ежегодный метеорный поток лучше всего в предутренние часы на ясном темном небе. Дракониды видны в Северном полушарии с 6 по 10 октября. Название происходит от созвездия Дракон, где находится радиант потока — так называется мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры.

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Топ комментариев

Oskar271

А сами Крымчани, хотят обратно, у них спросить не пробовали

corrector

Нашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...

paramedic

Самое смешное, что этот договор нам никуда не уперся.

djstanislove

Донецк вернуть не могут... На Крым замахнулись
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