Звездный «дождь» прольется над Россией

Звездопад Дракониды достигнет пика активности в пятницу вечером, его можно будет наблюдать после 22.00, сообщается на сайте московского планетария.

Отмечается, что в 2021 году условия наблюдения Драконид — благоприятные. 6 октября Луна прошла новолуние и лунный свет в ночь максимума будет создавать минимальные помехи в наблюдениях метеоров.

Согласно прогнозам Международной метеорной организации, ожидается от пяти до 15 метеоров в час. При этом нередко при наблюдении потока бывают экстремальные всплески — до 100-400 метеоров в час.

Наблюдать ежегодный метеорный поток лучше всего в предутренние часы на ясном темном небе. Дракониды видны в Северном полушарии с 6 по 10 октября. Название происходит от созвездия Дракон, где находится радиант потока — так называется мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры.