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Астрономы нашли «адскую» планету

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная группа ученых подтвердила высокую экстремальность «огненной» планеты WASP-76b, открытой в 2016 году.

Астрономы выяснили, что на ней идут огненные дожди, причем они являются металлическими. Сначала железо испаряется, затем конденсируется на ночной стороне и после этого выпадает с неба в качестве осадков, пишет Phys.org.

Экстремально высокую температуру на поверхности WASP-76b подтвердило наличие ионизированного кальция. Его нашли с помощью спектрометра Gemini North, расположенного в обсерватории на вершине горы Мауна-Кеа на Гавайях.

Исследователи отмечают, что в результате необычная планета с огненными «дождями» из металла представляет собой настоящий «ад» для живых существ. По мнению ученых, поверхность космического тела шипит и пузырится при выпадении таких осадков.

WASP-76b находится примерно в 640 световых годах от Земли. Экстремальная планета вращается вокруг своей звезды, относящейся к классу F, которая немного горячее Солнца.

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Топ комментариев

Oskar271

А сами Крымчани, хотят обратно, у них спросить не пробовали

corrector

Нашим надо кардинально менять переговорную позицию :"А зачем РФ с Японией мирный договор? У японцев...

paramedic

Самое смешное, что этот договор нам никуда не уперся.

djstanislove

Донецк вернуть не могут... На Крым замахнулись
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