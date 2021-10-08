Астрономы нашли «адскую» планету

Международная группа ученых подтвердила высокую экстремальность «огненной» планеты WASP-76b, открытой в 2016 году.

Астрономы выяснили, что на ней идут огненные дожди, причем они являются металлическими. Сначала железо испаряется, затем конденсируется на ночной стороне и после этого выпадает с неба в качестве осадков, пишет Phys.org.

Экстремально высокую температуру на поверхности WASP-76b подтвердило наличие ионизированного кальция. Его нашли с помощью спектрометра Gemini North, расположенного в обсерватории на вершине горы Мауна-Кеа на Гавайях.

Исследователи отмечают, что в результате необычная планета с огненными «дождями» из металла представляет собой настоящий «ад» для живых существ. По мнению ученых, поверхность космического тела шипит и пузырится при выпадении таких осадков.

WASP-76b находится примерно в 640 световых годах от Земли. Экстремальная планета вращается вокруг своей звезды, относящейся к классу F, которая немного горячее Солнца.