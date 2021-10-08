НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Росстат поменяет методику подсчета доходов россиян

Источник:
Sibnet.ru
402 7
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росстат второй раз за последние три года поменяет методику подсчета доходов населения — на этот раз в нее включат данные Центробанка о состоянии брокерских счетов физических лиц, сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Кенчадзе.

Сейчас средства частных инвесторов учитываются в статистике как сбережения и становятся доходами только после вывода с брокерского счета на личное потребление, пишут «Ведомости». При этом на сентябрь 2021 года таких граждан насчитывается порядка 24 миллионов.

После изменения принципа ценные бумаги и акции начнут напрямую транслироваться в доходы граждан, что позволит властям улучшить статистику по реальным располагаемым доходам населения, за последние семь лет упавшим на 10%.

Последний раз Росстат менял методику подсчета в 2018 году. В оценку доходов населения были добавлены такие статьи как «доходы, полученные от сдачи в аренду жилья», «авторские вознаграждения», «привлечение кредитов», «средства от реализации финансовых активов».

В результате за прошедшие три года Росстат нашел у россиян дополнительные 1,75 триллиона рублей, что позволило снизить показатели падения доходов после 2013 года до 8,3%. По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году доходы населения вырастут на 3%.

Еще по теме
Банкир предложил через стыд отсечь часть получающих соцвыплаты
Всемирный банк дал оптимистичный прогноз экономике России
Новосибирцы стали больше инвестировать в российские акции
Рост цен на автомобили побил пятилетний рекорд
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске
Производство серверов запустили в Новосибирске
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Путин учредил в России новый праздник
Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники
Состоялся релиз скандальной игры Succubus
Обсуждение (7)
Картина дня
Росстат поменяет методику подсчета доходов россиян
Путин сравнил гибель людей в ДТП с военными потерями
Дочь Кадырова стала министром
Главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
23
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Sibnet.Ru