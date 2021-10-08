Росстат поменяет методику подсчета доходов россиян

Росстат второй раз за последние три года поменяет методику подсчета доходов населения — на этот раз в нее включат данные Центробанка о состоянии брокерских счетов физических лиц, сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Кенчадзе.

Сейчас средства частных инвесторов учитываются в статистике как сбережения и становятся доходами только после вывода с брокерского счета на личное потребление, пишут «Ведомости». При этом на сентябрь 2021 года таких граждан насчитывается порядка 24 миллионов.

После изменения принципа ценные бумаги и акции начнут напрямую транслироваться в доходы граждан, что позволит властям улучшить статистику по реальным располагаемым доходам населения, за последние семь лет упавшим на 10%.

Последний раз Росстат менял методику подсчета в 2018 году. В оценку доходов населения были добавлены такие статьи как «доходы, полученные от сдачи в аренду жилья», «авторские вознаграждения», «привлечение кредитов», «средства от реализации финансовых активов».

В результате за прошедшие три года Росстат нашел у россиян дополнительные 1,75 триллиона рублей, что позволило снизить показатели падения доходов после 2013 года до 8,3%. По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году доходы населения вырастут на 3%.