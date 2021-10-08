Дочь Кадырова стала министром

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 22-летняя Айшат возглавила республиканское министерство культуры.

Спикер республиканского парламента Магомед Даудов на официальной странице в Instagram отметил, что «Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором».

Политик выразил уверенность, что после назначения министром дочь Кадырова добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами.

Айшат Кадырова окончила Чеченский государственный университет. В сентябре прошлого года она стала первым заместителем министра культуры Чечни. Также она возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова.

В марте 2020 года девушка получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» за вклад в развитие национальной культуры и искусства от Рамзана Кадырова.