Путин сравнил гибель людей в ДТП с военными потерями

Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в пятницу.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — отметил президент.

По его словам, и МВД, и дорожники стали работать лучше. Но нужно продолжать комплексные мероприятия, в том числе развивать санитарную авиацию.

Хуснуллин назвал результаты работы неплохими. «Вы видите, мы прямо идем на стабильное снижение», — сообщил он.

По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которые он огласил на коллегии МВД в начале недели, в России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек и свыше 2 миллионов получили травмы. При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем в два раза.