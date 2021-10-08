НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин сравнил гибель людей в ДТП с военными потерями

Источник:
Sibnet.ru
519 8
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в пятницу.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — отметил президент.

По его словам, и МВД, и дорожники стали работать лучше. Но нужно продолжать комплексные мероприятия, в том числе развивать санитарную авиацию.

Хуснуллин назвал результаты работы неплохими. «Вы видите, мы прямо идем на стабильное снижение», — сообщил он.

По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которые он огласил на коллегии МВД в начале недели, в России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек и свыше 2 миллионов получили травмы. При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем в два раза.

Еще по теме
Дочь Кадырова стала министром
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске
Производство серверов запустили в Новосибирске
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Путин учредил в России новый праздник
Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники
Состоялся релиз скандальной игры Succubus
Обсуждение (8)
Картина дня
Росстат поменяет методику подсчета доходов россиян
Путин сравнил гибель людей в ДТП с военными потерями
Дочь Кадырова стала министром
Главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
23
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
Sibnet.Ru