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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Отдельных сотрудники муниципальных органов власти в Алтайском крае отстранили от работы за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщила администрация региона.

Об этом на заседании оперштаба края рассказали мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов. При этом уточняется, что все более распространенной становится практика предоставления дополнительных выходных дней для привитых работников.

В крае, подчеркивают власти, ежедневно растет число заболевших COVID-19, показатели числа вызовов скорой помощи практически достигли прошлогодних пиковых. Руководство Минздрава было вынуждено принимать решения об увеличении числа коек в ковидных госпиталях.

Вновь растет количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, увеличиваются и показатели смертности. В связи с этим существенно выросла нагрузка на медицинские бригады.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко отметила, что в крае привито около 700 тысяч человек, плановый показатель для региона составляет 1,1 миллиона человек.

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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Oskar271

А сами Крымчани, хотят обратно, у них спросить не пробовали

djstanislove

Донецк вернуть не могут... На Крым замахнулись

Gunja

Я пару лет назад смеялся, что скоро начнут туристов возить по путинским местам. Ну так оно и началось....

Killer1974

Столько хороших мест. Мне лично будет западло двигаться там, где якобы бы проходил ЭТОТ!...
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