Лавров заявил о хронической деградации отношений с Европой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деградация в отношениях России и Евросоюза стала приобретать хронический характер.

«И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Лавров заявил, что нынешняя ситуация зашла слишком далеко и никому в одночасье ее переломить не удастся. «Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», — отметил он.

«Но мы считаем важным это положение, которое и без того весьма и весьма серьезное, не усугублять и как минимум воздерживаться от привнесения в отношения новых раздражителей и новых негативных факторов, которые будут только подпитывать и наращивать негативную инерцию последних лет», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России указал, что Москва открыта для конструктивного диалога с Евросоюзом, но он должен идти на равных, а «не в философии "ученик —учитель" или "ведущий — ведомый", как с нами продолжают разговаривать наши коллеги».