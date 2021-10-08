Создание новых городов в Сибири потребует времени

Разработка конкретных планов по созданию новых городов в Сибири потребует времени, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр обороны Сергей Шойгу в августе предложил построить в Сибири «три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров» — городов «с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек».

«Сам президент говорил о том, что Шойгу ему неоднократно более подробно об этом рассказывал. Но, конечно, подобные планы должны формулироваться очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время», — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что Шойгу продолжит эту работу по партийной линии.

«Единая Россия», одним из лидеров которой является министр обороны, создала пять профильных комиссий. Шойгу было предложено возглавить комиссию по развитию Восточно-Сибирского региона.