Российские военные получат гиперзвуковую «Личинку»

Российские конструкторы разрабатывают в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Личинка-МД» разрабатывают гиперзвуковую ракету для оснащения истребителей-«невидимок» Су-57.

Ракета будет летать со скоростями в пять и более раз быстрее звука и станет практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

«Можно предположить, что «Личинка-МД» — это замена противокорабельным боеприпасам для оперативно-тактической авиации. Это должна быть гиперзвуковая ракета, вероятно, с дальностью действия в несколько сот километров», — пояснил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его мнению, новая разработка придет на смену семейству противокорабельных сверхзвуковых ракет Х-31, которые были созданы в 1980-х годах.

Источники «Известий» в оборонном ведомстве подтвердили, что для вооружения Су-57 разрабатывается гиперзвуковой боеприпас. Сейчас он находится на этапе наземных отработок и полетов с массогабаритными макетами. Ракета будет помещаться во внутренние отсеки российского истребителя-невидимки.