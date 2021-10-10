Морозы до 9 градусов придут в Новосибирскую область

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Арктические воздушные массы принесут ночные морозы и мокрый снег в Новосибирскую область, сообщила Sibnet.ru начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
«В воскресенье и понедельник с прохождением холодного фронта Новосибирская область окажется во власти арктических воздушных масс», — сказала Лапчик.
По ее словам, в понедельник ночью — до минус 1 градуса, днем температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. Над городом «будут висеть свинцовые тучи» с осадками в виде дождя и мокрого снега.
Во вторник начнется рост атмосферного давления, осадки ослабеют. Во вторник и среду температура воздуха ночью при пояснениях составит 8-9 градусов мороза, днем не выше 1-6 градусов тепла.
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