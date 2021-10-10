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Морозы до 9 градусов придут в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Арктические воздушные массы принесут ночные морозы и мокрый снег в Новосибирскую область, сообщила Sibnet.ru начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В воскресенье и понедельник с прохождением холодного фронта Новосибирская область окажется во власти арктических воздушных масс», — сказала Лапчик.

По ее словам, в понедельник ночью — до минус 1 градуса, днем температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. Над городом «будут висеть свинцовые тучи» с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник начнется рост атмосферного давления, осадки ослабеют. Во вторник и среду температура воздуха ночью при пояснениях составит 8-9 градусов мороза, днем не выше 1-6 градусов тепла.

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jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...
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