Морозы до 9 градусов придут в Новосибирскую область

Арктические воздушные массы принесут ночные морозы и мокрый снег в Новосибирскую область, сообщила Sibnet.ru начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В воскресенье и понедельник с прохождением холодного фронта Новосибирская область окажется во власти арктических воздушных масс», — сказала Лапчик.

По ее словам, в понедельник ночью — до минус 1 градуса, днем температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. Над городом «будут висеть свинцовые тучи» с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник начнется рост атмосферного давления, осадки ослабеют. Во вторник и среду температура воздуха ночью при пояснениях составит 8-9 градусов мороза, днем не выше 1-6 градусов тепла.