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Главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Euku / CC BY-SA 3.0

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Нобелевскую премию им вручили за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

«Госпожа Ресса и господин Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

До Муратова Нобелевскую премию мира из соотечественников получали физик и диссидент Андрей Сахаров в 1975 году за «деятельность в области защиты прав человек» и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году в «знак признания его ведущей роли в мирном процессе».

Нобелевская премия мира составляет 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).

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