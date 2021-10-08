Главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира.
Нобелевскую премию им вручили за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».
«Госпожа Ресса и господин Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
До Муратова Нобелевскую премию мира из соотечественников получали физик и диссидент Андрей Сахаров в 1975 году за «деятельность в области защиты прав человек» и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году в «знак признания его ведущей роли в мирном процессе».
Нобелевская премия мира составляет 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).