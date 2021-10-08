Главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Нобелевскую премию им вручили за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

«Госпожа Ресса и господин Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

До Муратова Нобелевскую премию мира из соотечественников получали физик и диссидент Андрей Сахаров в 1975 году за «деятельность в области защиты прав человек» и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году в «знак признания его ведущей роли в мирном процессе».

Нобелевская премия мира составляет 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).