Инфляция ускорилась: как вырастут цены на продукты?

Цены на продукты существенно вырастут до конца года. Согласно прогнозу властей, рекордные скачки цен осенью 20021-го ожидаются на картофель, макароны, рыба. С чем связана такая стремительная инфляция и какие еще популярные продукты подорожают?

По оценке Минэкономразвития, цены на продовольствие к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%.

Что и на сколько подорожает?

«Цена может вырасти на уровне продуктовой инфляции на 7,5% а может выстрелить за 20-30%, как было с сахаром. И как это было с подсолнечным маслом. Предугадать очень сложно. Обязательно два-три товара выскочат за 7,5% и уйдут за 30%», — прокомментировал Sibnet.ru директор Центра конъектурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

По его словам, рост цен связан с тем, что это «очень форс-мажорный год». На цены влияет пандемия, из-за нее все страны выпустили массу эмиссионных денег, чтобы помочь людям и бизнесу и опустили ключевые ставки. Деньги стали дешевые и производители повысили цены на свои товары.

«У нас произойдет более резкое удорожание, чем в Европе — из-за большой территории, длинной логистики. У нас на входе производители сельхозпродукции в основном монополисты — агрохолдинги. На выходе у нас монополисты-сетевики, они до 40% товарооборота имеют, могут ставить любые цены. В середине оптовики-посредники, РЖД, поэтому, у нас всегда рост цен повыше, чем в Европе», — прогнозирует Остапкович.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, хлеб, хлебобулочные изделия, бакалея, мука могут вырасти в стоимости в среднем на 5-10% в течение осени — из-за того, что у производителей зерна накапливаются убытки. В течение лета высокие цены на мировом рынке позволяли получать прибыли, несмотря на рост затрат.

«Однако сейчас одновременно увеличиваются и затраты. Растут коммунальные платежи, стоимость перевозок, ГСМ, запчастей для техники, но и экспортные цены снижаются. В результате производители теряют прибыль и вынуждены будут повышать стоимость зерна на внутреннем рынке», — пояснил Sibnet.ru Сигал.

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Он добавил, что по картофелю случился неурожай из-за климатических условий. Ожидается, что картофеля будет меньше в стране на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

«Это, естественно, приведет к увеличению цен, поскольку картофель будет закупаться за иностранную валюту. Пока не очевидно, на сколько повысятся цены, но они наверняка не будут расти такими темпами, как в начале этого года. С января по июль картофель в стране вырос почти на 100%, однако в августе снизился на 10%», — отметил собеседник.

Рост цены почти гарантирован и на рыбную продукцию. На этапе закупки рыбы влияет сложившаяся конъюнктура рынка, окончание промысла, дефицит продукции, экспортная составляющая. Важной составляющей формирования цен является и логистика.

«Из-за контейнерного коллапса и продолжающейся ситуацией с COVID-19 стоимость перевозки выросла как минимум в два раза. При этом сроки доставки и оформления документов тоже очень сильно увеличились, что приводит к сбоям, несвоевременным поставкам продукции и созданию искусственного дефицита», — сказал Sibnet.ru руководитель направления по закупкам компании «Русский Рыбный Мир» Игорь Попов.

Стоимость доставки груза вырастет в пределах 20-30%, подтвердил президент «ГК Единый Логистическо-Диспетчерский центр» Евгений Горбатов. Это связано с ценой солярки и повышением стоимости запасных частей в среднем на 25-30%.

«Но еще есть фактор конца года, когда покупателю необходимо вывести свой груз от продавца до конца года, а в конце года конкуренция грузоперевозчиков вырастает и транспорта не хватает, обычно цены растут с середины октября и до конца года в среднем от 10-30%. Учитывая эти факторы, можно смело предположить, что тарифы на алкоголь, мясо и другие продукты, требующие температурного режима, вырастут в среднем на 20-30%», — считает Горбатов.

Как удержать цены?

Остапкович убежден, что регулирование цен правительством — не лучшая мера для рыночной экономики. Она подходит только на короткий период. Долго этого делать нельзя, иначе производители продукции попросту покинут рынок.

«Кто страдает больше всего? Низкодоходное население. Ему надо помогать. Например, ввести продовольственные карточки, снять с них налоги. Или ввести какой-то усеченный базовый доход, у кого доход ниже прожиточного минимума, давать 10 тысяч рублей месяц. И дождаться таким маневром, когда рынок найдет равновесие спроса и предложения, а он после пандемии его найдет», — сказал эксперт.

Также, по его мнению, надо развивать конкуренцию среди ритейлеров, чтобы магазинами владели не только крупные сети. Тогда они не смогут диктовать цены.

«Правительство мониторит цены на продовольствие, поэтому рост в стоимости товаров будет в пределах инфляции – в первую очередь, это касается жизненно необходимой продукции – мяса, молока, фруктов и овощей», — оптимистично констатирует замдиректора Института международных политических и экономических стратегий Юрий Баранчик.