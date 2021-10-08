Россия подготовила ответ на высылку дипломатов из НАТО

Российские власти согласовывают ответные меры на решение НАТО наполовину сократить численность российской миссии при альянсе, сообщают источники.

НАТО решило выслать восемь сотрудников российской миссии, потому что они якобы они работают на разведку России. Помимо альянс упразднит должности еще двоих дипломатов. В итоге из 20 сотрудников постоянного представительства работать остались только десять.

Газета «Коммерсантъ» узнала, как отреагирует на это демарш Москва. Собеседники издания не смогли сказать, коснутся ли ответные меры Информационного бюро НАТО в Москве. Однако один из них допустил, что Россия и вовсе может закрыть свое представительство при НАТО.

«Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — отметил источник.

Уже решено, что меры затронут Военную миссию связи НАТО в Москве. Она работает с 2002 года и находится под эгидой посольства Бельгии, ее сотрудники наделены дипломатическим статусом. Миссия обеспечивает связь между Военным комитетом НАТО и Министерством обороны России.

В Кремле ранее заявили о противоречиях в риторике НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что заявления представителей альянса о желании нормализовывать отношения с Россией и их реальные действия не состыкуются. Он добавил, что у Москвы больше нет иллюзий о возможности нормализовать отношения и возобновить диалог с НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала способы НАТО сдерживать противника примитивными.