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Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая суббота, а затем ветряное и холодное воскресенье ожидаются в Новосибирске, начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В субботу Новосибирская область будет находится под влиянием воздушной массы атлантического происхождения. Поэтому температура воздуха днем поднимется до 8-13 градусов тепла.

«В субботу к северным районам области подойдет холодная воздушная масса. Ожидается усиление ветра до 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду», — сказала Лапчик.

В воскресенье и понедельник с прохождением холодного фронта Новосибирская область окажется во власти арктических воздушных масс. Температура ночью будет опускаться до 4 градусов мороза. Днем ожидается дождь и мокрый снег.

Днем в воскресенье температура воздуха составит 5-10 тепла, в понедельник — не выше 2-7 градусов тепла.

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Новосибирск #Гео
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