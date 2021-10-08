Производство серверов запустили в Новосибирске

Более 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области — новая производственная линия открылась в пятницу, сообщает правительство региона.

Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». Площадь и оснащенность предприятия позволят выпускать более 30 тысяч северов в год.

Мощности и оборудование завода позволяют осуществлять изготовление печатных плат, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения (BIOS).

Для выпуска первой линейки серверов была выбрана х86 архитектура. Серверы под брендом Sitronics успешно прошли испытания и находятся на стадии сертификации. Подобные решения подходят для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления.

Уже выпущена опытная партия из 50 серверов и передана для тестирования партнерам компании. Заключены партнерские соглашения с рядом крупных дистрибьюторов.

«Общий объем наших инвестиций, связанных с разработками, приобретением лицензионных прав, конструкторской документации и капитальными затратами, составил 500 миллионов рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны», – сказал президент SITRONICS Group Николай Пожидаев.