НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил

Источник:
ТАСС
414 5
Фото: Mj-bird / CC BY-SA 3.0

Мирный договор с Россией не будет заключен без решения территориального спора, заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с первой речью в японском парламенте.

Кисида накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что мирный договор между двумя странами может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

«С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора», — приводит ТАСС заявление японского премьера. При этом Кисида высказался за построение доверительных отношений с лидером России.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

Еще по теме
Россия подготовила ответ на высылку дипломатов из НАТО
Киев допустил военный вариант возвращения Крыма
Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
Tрамп покинул список американских богачей
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске
Производство серверов запустили в Новосибирске
Студентка в Хакасии проведет 10 суток в изоляторе за пьяную езду
Мокрый снег и ветер ожидаются в Забайкалье в выходные
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Путин учредил в России новый праздник
Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники
Обсуждение (5)
Картина дня
Россия подготовила ответ на высылку дипломатов из НАТО
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
Депутат выступил за замену транспортного налога топливным сбором
Определены главные отличия женской тюрьмы от мужской
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
21
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
Sibnet.Ru