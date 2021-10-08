Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил

Мирный договор с Россией не будет заключен без решения территориального спора, заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с первой речью в японском парламенте.

Кисида накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что мирный договор между двумя странами может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

«С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора», — приводит ТАСС заявление японского премьера. При этом Кисида высказался за построение доверительных отношений с лидером России.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.