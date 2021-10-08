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Сериал «Ванда/Вижен» получит неожиданный спин-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Marvel снимет спин-офф сериала «Ванда/Вижн» про ведьму Агату с Кэтрин Хан в главной роли.

В «Ванда/Вижн» – первом мини-сериале Marvel для Disney+, Хан начала играть роль Агнес – любопытной соседки Ванды и Вижна. Позжде выяснилось, она на самом деле – могущественная ведьма Агата. Известно, что Агата пережила Испытания Салемских ведьм. Когда зрители в последний раз видели ее в финале сериала, Ванда заманила ведьму в ловушку в Вествью, используя свои силы, чтобы заставить ее вернуться к своему образу Агнес.

«Ванда/Вижн» выходил в эфир в начале этого года с января по март этого года. Шоу собрало 23 номинации на Эмми, в том числе одна номинация досталась Хан за лучшую женскую роль второго плана.

Как сообщает портал Variety со ссылкой на свои источники, ожидается, что новый проект станет «мрачной комедией». Главный сценарист «Ванда/Вижн» Жак Шеффер выступит в роли сценариста и исполнительного продюсера нового проекта. При этом детали сюжета не раскрываются, официальных комментариев от студии не поступало.

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