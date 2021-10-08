НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Депутат выступил за замену транспортного налога топливным сбором

Источник:
Sibnet.ru
629 7
Фото: © Sibnet.ru

Транспортный налог следует отменить, но при этом заменить его дополнительным сбором при покупке топлива, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль. Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо. Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — цитирует URA.RU Нилова.

Депутат Госдумы отметил, что часть россиян не всегда использует личное транспортное средство, но все равно вынуждена платить налог.

«Сегодня работает такая схема: ездишь — не ездишь, все равно платишь. А есть сезонный транспорт, например, кто-то использует автомобиль только для поездки на дачу и транспорт стоит в гараже всю зиму. Мотоциклы используются только в весенне-летне-осенний период», — уточнил он.

Транспортный налог зависит от мощности транспортного средства. Коэффициенты пошлины устанавливают региональные власти. Собственник не может выбирать регион с самыми низкими коэффициентами — машину можно ставить на учет только там, где зарегистрирован ее владелец.

Еще по теме
Приложение «Госуслуги.Авто» решило главную проблему водителей
Глава МВД объявил самые опасные нарушения ПДД
Юрист дал совет забывшим права водителям
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске
Производство серверов запустили в Новосибирске
Студентка в Хакасии проведет 10 суток в изоляторе за пьяную езду
Мокрый снег и ветер ожидаются в Забайкалье в выходные
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Путин учредил в России новый праздник
Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники
Обсуждение (7)
Картина дня
Россия подготовила ответ на высылку дипломатов из НАТО
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
Депутат выступил за замену транспортного налога топливным сбором
Определены главные отличия женской тюрьмы от мужской
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Кемерово и Новокузнецк превратят в миллионники
24
Украине пообещали «газовую инквизицию»
21
Путин учредил в России новый праздник
21
Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России
21
Путин заявил о рекордных поставках энергоносителей в Европу
Sibnet.Ru