Депутат выступил за замену транспортного налога топливным сбором

Транспортный налог следует отменить, но при этом заменить его дополнительным сбором при покупке топлива, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль. Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо. Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — цитирует URA.RU Нилова.

Депутат Госдумы отметил, что часть россиян не всегда использует личное транспортное средство, но все равно вынуждена платить налог.

«Сегодня работает такая схема: ездишь — не ездишь, все равно платишь. А есть сезонный транспорт, например, кто-то использует автомобиль только для поездки на дачу и транспорт стоит в гараже всю зиму. Мотоциклы используются только в весенне-летне-осенний период», — уточнил он.

Транспортный налог зависит от мощности транспортного средства. Коэффициенты пошлины устанавливают региональные власти. Собственник не может выбирать регион с самыми низкими коэффициентами — машину можно ставить на учет только там, где зарегистрирован ее владелец.