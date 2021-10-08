Ольга Бузова выпустила альбом «Вот она я» с половиной старых треков

Телеведущая Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом под названием «Вот она я». В него вошла 21 песня. Почти половина треков — старые.

Бузова рассказала в Instagram, что создание альбома заняло три года. Для певицы его выход волнителен и радостен.

«Сотни бессонных ночей, нереальное количество часов репетиций, занятий вокалом, мастеринги/пересведения, тонна отслушанного материала, десятки сонграйтеров, участвующих в написании треков. Все это было для того, чтобы сегодня вы услышали мой новый, третий по счету, сольный альбом», — написала Бузова в соцсети.

Певица включила в альбом не только синглы 2021 года, но и треки, выпущенные в 2019 и 2020 годах. Например, «Водила», «Лайкер», «Swipe».