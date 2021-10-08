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Lada Niva Travel получит черную-пречерную версию

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ выпустит специальную версию внедорожника Lada Niva Travel с названием Black — первое фото автомобиля опубликовал паблик Autograd News.

По данным инсайдеров, с конвейера сошли два пробных экземпляра с кузовами, окрашенными в черный. Внедорожник получил черные колесные диски и обивку потолка, такого же цвета будут поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: © vk.com/club188649544

На спинках передних сидений использовали новую обивку с контрастной прострочкой и надписью «Black». Плюс ко всему на рамках задних дверей разместили шильдики с названием специальной версии.

Сроки премьеры новой версии Lada Niva Travel и ее цена пока не называются. Цены на стандартный автомобиль начинаются от 820,9 тысячи рублей.

Сейчас Lada Niva Travel можно приобрести в цвете «Черное зеркало», доплата составит 11 тысяч рублей. 

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