Lada Niva Travel получит черную-пречерную версию

АвтоВАЗ выпустит специальную версию внедорожника Lada Niva Travel с названием Black — первое фото автомобиля опубликовал паблик Autograd News.
По данным инсайдеров, с конвейера сошли два пробных экземпляра с кузовами, окрашенными в черный. Внедорожник получил черные колесные диски и обивку потолка, такого же цвета будут поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС.
На спинках передних сидений использовали новую обивку с контрастной прострочкой и надписью «Black». Плюс ко всему на рамках задних дверей разместили шильдики с названием специальной версии.
Сроки премьеры новой версии Lada Niva Travel и ее цена пока не называются. Цены на стандартный автомобиль начинаются от 820,9 тысячи рублей.
Сейчас Lada Niva Travel можно приобрести в цвете «Черное зеркало», доплата составит 11 тысяч рублей.
AK47PROSecurityНе за 40 лет, а за 20. За 20 лет путенской диктатуры, подорожало абсолютно ВСЕ.Откройте яндекс и посмотрите.Бензин...
UynachalnicaА обдирать малоимущих ему не стыдно?
GunjaОчень интересная оппозиция! Живет за счет политического апанента , обсуждает с ним свою оппозиционную...
AntaresПро Россию снова забыл? Половина России не газифицирована. Это, типа, нормально?