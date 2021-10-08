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Мокрый снег и ветер ожидаются в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мокрый снег и дождь ожидается в выходные в Забайкальском крае, по ночам морозы будут достигать 9 градусов, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, в отдельных районах 8-13 метров в секунду.  Температура ночью составит 4-9 градусов мороза, местами до 1 градуса тепла, днем 3-8 градуса тепла.

В воскресенье также ожидается переменная облачность, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду.  Температура ночью составит 4-9 градусов мороза, при облачности до ноля. Днем будет теплее до 7-12 градусов, при осадках 2-7 градусов тепла.

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Забайкалье #Гео
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