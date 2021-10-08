Мари Краймбрери выпустила новую песню «Питер»

Певица Мари Краймбрери выпустила очередной сингл. Новая песня называется «Питер», в ней девушка рассказывает о расставании.

«Иногда, сказать "я тебя не люблю" сложнее, чем это услышать. Теперь ты можешь выбросить песни мои, но я не исправлю ни слова», — написала Краймбрери в анонсе к песне.

Певица не раз в своих интервью рассказывала, что тексты ее песен полностью отражают ее мысли и чувства. При этом она никогда не делится подробностями своей личной жизни.

В песне «Питер» речь идет о том, что она разлюбила молодого человека и готова его отпустить. Она извиняется перед бывшим возлюбленным, за то, что он ей больше не нужен. «Я два года ни жена, ни любовница», — говорится в тексте песне.