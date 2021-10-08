Дебошир напал на полицейского в новосибирском аэропорту

Полицейские задержали пьяного челябинца в кафе аэропорта Толмачево, он громко оскорблял полицейских, а затем напал на одного из них, сообщает УТ МВД России по СФО.

Сотрудники патрульно-постовой службы в аэропорту Толмачево обратили внимание на неадекватное поведение мужчины в одном из кафе. Гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения был задержан и доставлен в дежурную часть. Нарушителем оказался 46-летний житель Челябинска.

Во время составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) задержанный нецензурно выражался и оскорблял транспортных полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

От него потребовали прекратить оскорбления. После чего мужчина неожиданно бросился на одного из сотрудников и попытался нанести ему удары в лицо. В соответствии с Законом «О полиции» полицейские вынужденно применили к гражданину физическую силу и специальные средства.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.