Дебошир напал на полицейского в новосибирском аэропорту

Полицейские задержали пьяного челябинца в кафе аэропорта
Толмачево, он громко оскорблял полицейских, а затем напал на одного из них,
сообщает УТ МВД России по СФО.
Сотрудники патрульно-постовой службы в аэропорту Толмачево обратили
внимание на неадекватное поведение мужчины в одном из кафе. Гражданин с
видимыми признаками алкогольного опьянения был задержан и доставлен в дежурную
часть. Нарушителем оказался 46-летний житель Челябинска.
Во время составления протокола об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)
задержанный нецензурно выражался и оскорблял транспортных полицейских,
находящихся при исполнении служебных обязанностей.
От него потребовали прекратить оскорбления. После чего мужчина неожиданно бросился на одного из сотрудников и попытался
нанести ему удары в лицо. В соответствии с Законом «О полиции» полицейские
вынужденно применили к гражданину физическую силу и специальные средства.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя власти). Санкции статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.