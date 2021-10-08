Вышла игра Far Cry 6

Студия Ubisoft выпустила шутер Far Cry 6. Игра доступна на всех основных платформах — PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и персональных компьютерах.

Действия игры разворачиваются в вымышленной стране Яра, которая является аналогом Кубы. Государством управляет жестокий диктатор Антон Кастильо, роль которого исполнил известный актер Джанкарло Эспозито.

Главный герой после неудачной попытки покинуть страну присоединяется к местному сопротивлению. Традиционный открытый мир серии стал еще больше — впервые игрокам доступен полноценный город.

Для запуска игры в разрешении 1080p и с 30 кадрами в секунду потребуется процессор с тактовой частотой 3,1 ГГц уровня AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460 и видеокарты AMD Radeon RX 460 или Nvidia GeForce GTX 960.