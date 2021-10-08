НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла игра Far Cry 6

Источник:
Sibnet.ru
298 1
Фото: © кадр из игры

Студия Ubisoft выпустила шутер Far Cry 6. Игра доступна на всех основных платформах — PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и персональных компьютерах.

Действия игры разворачиваются в вымышленной стране Яра, которая является аналогом Кубы. Государством управляет жестокий диктатор Антон Кастильо, роль которого исполнил известный актер Джанкарло Эспозито.

Главный герой после неудачной попытки покинуть страну присоединяется к местному сопротивлению. Традиционный открытый мир серии стал еще больше — впервые игрокам доступен полноценный город.

Для запуска игры в разрешении 1080p и с 30 кадрами в секунду потребуется процессор с тактовой частотой 3,1 ГГц уровня AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460 и видеокарты AMD Radeon RX 460 или Nvidia GeForce GTX 960.

Еще по теме
Олимпиада для геймеров: стартовал главный турнир в мире киберспорта
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Состоялся релиз скандальной игры Succubus
Популярная игра сожгла геймерам видеокарты
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Студентка в Хакасии проведет 10 суток в изоляторе за пьяную езду
Мокрый снег и ветер ожидаются в Забайкалье в выходные
Хищение бюджетных денег нашли на строительстве ЛДС в Новосибирске
Дебошир напал на полицейского в новосибирском аэропорту
Самое популярное
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Путин учредил в России новый праздник
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

AK47PROSecurity

Не за 40 лет, а за 20. За 20 лет путенской диктатуры, подорожало абсолютно ВСЕ.Откройте яндекс и посмотрите.Бензин...

Uynachalnica

А обдирать малоимущих ему не стыдно?

Gunja

Очень интересная оппозиция! Живет за счет политического апанента , обсуждает с ним свою оппозиционную...

Antares

Про Россию снова забыл? Половина России не газифицирована. Это, типа, нормально?
Sibnet.Ru