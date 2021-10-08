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Новосибирцы больше других россиян хотели бы жить без работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 35% жителей Новосибирской области признались, что хотели бы никогда не работать, и это самый высокий показатель в стране., сообщает служба исследований hh.ru

Второй по доле таких ответов регион — Свердловская область, там 30% респондентов мечтают о жизни без работы, меньше всего положительных ответов дали в республике Татарстан (16%).

Наиболее часто желание никогда не работать высказывали соискатели в возрасте 25-24 года и старше 50 лет, причем доля мужчин выше, чем доля женщин. В разрезе профсфер, лидируют специалисты продаж, юристы и административный персонал.

Если бы не было необходимости работать, 61% путешествовали по миру, 45% занимались саморазвитием, 42% — хобби. Путешествовать хотели бы больше женщины, чем мужчины (64% и 49% соответственно). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном занимались бы хобби (62%), 25-34 – путешествиями (61%), 35-44 – семьей (61%).

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Новосибирск #Рынок труда
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