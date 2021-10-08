Более 70 школьников отравились в Красноярске

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Следователи проводят проверку информации об отравлении 72 учеников школы №56 в Красноярске, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
В местных СМИ появились сведения о плохом самочувствии 72 учащихся школы № 56 Красноярска. Также сообщалось, что 20 детей обращались в больницу с признаками инфекционного заболевания и пищевого отравления.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, острую кишечную инфекцию диагностировали шести ученикам.
Следователи организовали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).
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