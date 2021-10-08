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Машина попала в яму с кипятком в Новосибирске из-за аварии теплосетей

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль попал колесом в яму, которая появилась из-за порыва теплосетей на проспекте Димитрова в Новосибирске.

В четверг вечером на теплосети произошел порыв на проспекте Димитрова. Из-за выхода воды асфальт провалился, в яму попал колесом автомобиль.

«На место оперативно выехала аварийная бригада. Поврежденный участок отключается. В ближайшее время будет понятен характер дефекта, объем и сроки устранения», — сообщает Сибирская генерирующая компания.

Сезон отопления в Новосибирске начался 22 сентября. До сих пор в разных частях города возникают порывы теплосетей, из-за которых многие жильцы домов живут с холодными батареями.

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