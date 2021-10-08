Киев допустил военный вариант возвращения Крыма

Киев в будущем может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», считает внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Крым – «очень неприятная история», так как там «слишком тонкий перешеек», поэтому сложно осуществить наступление. «Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым», — цитирует Арестовича РИА Новости.

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — сказал советник.

Также он выразил уверенность, что украинские вооруженные силы «даже вот этим составом» смогут «вынести» российскую группировку в Крыму. Но Арестович подчеркнул, что пока Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу «возвращения» Крыма.