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Киев допустил военный вариант возвращения Крыма

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of Defense

Киев в будущем может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», считает внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Крым – «очень неприятная история», так как там «слишком тонкий перешеек», поэтому сложно осуществить наступление. «Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым», — цитирует Арестовича РИА Новости.

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — сказал советник.

Также он выразил уверенность, что украинские вооруженные силы «даже вот этим составом» смогут «вынести» российскую группировку в Крыму. Но Арестович подчеркнул, что пока Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек ранее отмечал, что у Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу «возвращения» Крыма.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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