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Туристам предложат маршрут по местам отдыха Путина

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ростуризм совместно с туроператорами разработают туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что до конца 2022 года Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного туриста. Новые требования касаются информации о маршруте, а также мест размещения и систем навигации.

Всего до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более 1000 туристических маршрутов во всех регионах страны. На поддержку проектов в туризме в виде грантов предусмотрено 5,3 миллиардов рублей.

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