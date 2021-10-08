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Десятый сезон «Голоса» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Юбилейный. 10-й сезон шоу «Голос» выйдет с золотым составом жюри — Димой Биланом, Пелагей, Александром Градским и Леонидом Агутиным. Они первыми начинали проект.

В слепых прослушиваниях «Голоса» примут участие вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых в прошлом сезоне, сообщила пресс-служба Первого канала.

На сцену «Голоса» поднимутся как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой. В их числе юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции (дознаватель).

В 10 сезоне у главного вокального проекта страны появится новая студия. А ведущий останется прежним — поддерживать и объявлять участников будет Дмитрий Нагиев. «Голос» стартует в пятницу, 8 октября, в 21.30 на Первом канале.

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